Ascolti TV | Domenica 28 febbraio 2021. Lolita Lobosco vola alto (6.8 mln – 29.8%). D'Urso 11.7%, Giletti 5.6%-6.5%

Lolita Lobosco - Lunetta Savino e Giulia Fiume

Nella serata di ieri, Domenica 28 febbraio 2021, su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 6.849.000 spettatori pari al 29.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D'Urso ha raccolto davanti al video 1.894.000 spettatori pari all'11.7% di share (presentazione 2.218.000 – 8.4%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l'attenzione di 1.124.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 938.000 (3.7%) nel secondo. Su Italia 1 Catwoman ha intrattenuto 1.106.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 Speciale Report: Terra, Acqua, Fuoco, Aria ha raccolto davanti al video 1.444.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 13 Hours – The Secret Soldiers Of Benghaziè stato visto da 527.000 spettatori

