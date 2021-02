Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 febbraio 2021)28 FEBBRAIOORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA N ELLE DUE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE E’ STATA ATTIVATA LA ZONA ROSSA PER I COMUNI DI COLLEFERRO E CARPINETONO IN PROVINCIA DI, ROCCAGORGA IN PROVINCIA DI LATINA, TORRICE E MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO IN PROVINCIA DI FROSINONE MENTRE DAL 1 MARZO L’INTERA PROVINCIA DI FROSINONE DIVENTERA’ ZONA ARANCIONE RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL ...