Venduta la casa di Stefano Cucchi, la sorella Ilaria: "Spese non più sostenibili"

La casa della famiglia Cucchi a Morena, quartiere nell'estrema periferia a sud-est di Roma, è stata venduta. Si tratta dell'abitazione che i genitori di Stefano, il geometra romano, morto il 22 ottobre 2009 a sei giorni dall'arresto, gli comprarono per aiutarlo a conquistarsi un'autonomia, a ricominciare una vita. Ora, quell'abitazione, finita anche nelle carte processuali, appartiene ad una giovane coppia. "Ci hanno detto che erano fieri di aver comprato la casa di Stefano Cucchi. Erano emozionati. Stefano non era certo un eroe. Era un essere umano. Era mio fratello. Ora il suo nome significa qualcosa di importante", racconta la sorella Ilaria su Fb.

