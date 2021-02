Ronaldo chiama, Lukaku risponde: ed il titolo resta conteso (Di domenica 28 febbraio 2021) Ronaldo segna contro l’Hellas, Lukaku contro il Genoa: continua la lotta per il titolo di capocannoniere, siamo sul 19 a 18 Romelu Lukaku sta trascinando sulle sue possenti spalle l’Inter allo scudetto: Cristiano Ronaldo, con la Champions in bilico, si può trovare con una Supercoppa vinta e la speranza della Coppa Italia: dopo il deludente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 febbraio 2021)segna contro l’Hellas,contro il Genoa: continua la lotta per ildi capocannoniere, siamo sul 19 a 18 Romelusta trascinando sulle sue possenti spalle l’Inter allo scudetto: Cristiano, con la Champions in bilico, si può trovare con una Supercoppa vinta e la speranza della Coppa Italia: dopo il deludente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

