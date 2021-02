Roma | Grillo all’Hotel Forum per il vertice con il Movimento 5 stelle | il fondatore esce con un finto casco in testa

(Di domenica 28 febbraio 2021) Si è concluso dopo oltre tre ore iltra Beppee lo stato maggiore delcinquechiamato a decidere l’assetto futuro del M5s. I primi ad andare via sono stati l’ex premier Giuseppe Conte e lo stesso(uscito dcon unda astronauta sulla). A seguire hanno lasciato l’Hotella maggior parte dei partecipanti al summit: Roberto Fico, Vito Crimi, Stefano Patuanelli e Paola Taverna. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Presenti anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro ed Ettore Licheri, gli ultimi ad andare via dall’incontro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : M5s, vertice a Roma con Conte. E Grillo arriva con un casco da astronauta - Corriere : M5S, in corso vertice con Conte e Grillo: summit a Roma - beppe_grillo : Roma ha bisogno ancora di te! Chi sta con Virginia, sta con il MoVimento.

...di due ore si è svolta a sorpresa atra i vertici del Movimento Cinquestelle e Giuseppe Conte. L'appuntamento inizialmente sembrava dovesse svolgersi nella casa in Toscana di Beppe, ma ...Ma, usando un'auto diversa dalla sua, era in viaggio per. Direzione Hotel Forum dove, nel frattempo si stavano recando i big del Movimento e Giuseppe Conte . La location riservatissima ...Grillo, con indosso lo stesso casco bianco – stile astronauta – già visto all’ingresso, si è infilato in macchina senza rilasciare dichiarazioni, limitandosi a salutare i tanti cronisti presenti Il ga ...Al centro del dibattito, il futuro assetto dei pentastellati. Si è concluso il vertice del Movimento 5 Stelle che si è tenuto all'hotel Forum di Roma. L'incontro si è tenuto all' hotel Forum della Cap ...