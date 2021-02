Ritrovata la bimba di 7 anni dispersa sul monte Pozzo a Ventimiglia Andava verso la Francia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Un sospiro di sollievo per tutti. È stata trovata,le 20.30, su un ponte di frazione Calvo, a, la bambina di 7, abitante in frazione Trucco, data perdalle 18, dopo l’allarme dato dai genitori che l’avevano persa mentre scendevano da, dove avevano trascorso la giornata con amici. La piccola avrebbe imboccato per errore, dopo aver perso il contatto visivo con il gruppo, la strada che conduce sul versante francese della vallata. A trovarla sarebbero stati alcuni cacciatori che si erano uniti alle ricerche. La piccola sarebbe stata sentita piangere. La bambina, pur spaventata, sta bene. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, con squadre della protezione civile e i cinofili ed è stato allertato anche il soccorso alpino. L'articolo ...