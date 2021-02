Report | stasera su Rai3 lo speciale tra Terra dei Fuochi | monopattini elettrici e pasta liscia

(Di domenica 28 febbraio 2021)sualle 20:00 torna eccezionalmentecon unoin cui verranno riproposti alcuni tra i servizi più apprezzati della stagione passata.tornasu, dalle 20:00, con unoche va in onda in via del tutto eccezionale, per sopperire alla mancanza, in palinsesto, del consueto appuntamento domenicale con Che tempo che fa (che tornerà regolarmente la prossima settimana). La puntata, dal titolo "Acqua Fuoco Aria", ripropone alcuni dei servizi più apprezzati della passata stagione. Si parte con ilage "Ladei ciechi" di Bernardo Iovene e la collaborazione di Alessia Marzi. Nel 2018 fu varato il "piano di azione per il contrasto dei roghi dei ...

Intanto, augurando a Fabio Fazio una pronta guarigione, vi anticipiamo gli interessanti argomenti della puntata di Report che andrà in onda al posto di Che tempo che fa: si parlerà dei piani di ...