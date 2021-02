Perché la collezione di Sunnei è come schiacciata sugli schermi (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo il lancio del videogioco lo scorso gennaio, Sunnei il marchio capitanato da Loris Messina e Simone Rizzo presenta la collezione per il prossimo autunno-inverno con una sfilata in formato digitale. L'incipit è alquanto originale: una modella cammina sicura, salvo poi scontrarsi contro un vetro, anche gli scatti del lookbook che vedete qui sotto, presentano modelli tutti con la faccia schiacciata. Sono il simbolo dell'esistenza odierna dentro uno schermo e la collezione rappresenta il punto di vista di Sunnei sul guardaroba di oggi. Una riflessione e una critica umoristica del tempo cibernetico che tutti noi trascorriamo intorno ai molteplici dispositivi che infestano le nostre vite in questo assurdo periodo di pandemia. Persino i vestiti appaiono stropicciati, schiacciati e distorti; la ... Leggi su gqitalia (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo il lancio del videogioco lo scorso gennaio,il marchio capitanato da Loris Messina e Simone Rizzo presenta laper il prossimo autunno-inverno con una sfilata in formato digitale. L'incipit è alquanto originale: una modella cammina sicura, salvo poi scontrarsi contro un vetro, anche gli scatti del lookbook che vedete qui sotto, presentano modelli tutti con la faccia. Sono il simbolo dell'esistenza odierna dentro uno schermo e larappresenta il punto di vista disul guardaroba di oggi. Una riflessione e una critica umoristica del tempo cibernetico che tutti noi trascorriamo intorno ai molteplici dispositivi che infestano le nostre vite in questo assurdo periodo di pandemia. Persino i vestiti appaiono stropicciati, schiacciati e distorti; la ...

