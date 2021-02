Omicidio Ilenia Fabbri: l’assassino era già sotto casa (Di domenica 28 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Vanity Fair, l’assassino di Ilenia Fabbri si trovava già sotto casa quando la figlia Arianna e l’ex marito Claudio Nanni sono usciti per andare a ritirare l’auto a Milano quella mattina. Questo sarebbe quanto risulta dal nutrito faldone del processo. Per la figlia Arianna, è impossibile che sia stato il padre a ucciderla, per gli inquirenti, invece, l’uomo avrebbe ingaggiato un sicario per mettere fine alla sua vita. E spunta ora una frase inquietante, che è stata messa agli atti. Si tratta di una frase pronunciata da Nanni: “Conosci qualcuno che possa fare del male a mia moglie?“. Questa frase è stata riportata da un testimone e, se fosse vera, sarebbe assai indicativa. Tuttavia, potrebbe essersi trattato di una semplice frase detta in un momento di forte rabbia e ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Vanity Fair,disi trovava giàquando la figlia Arianna e l’ex marito Claudio Nanni sono usciti per andare a ritirare l’auto a Milano quella mattina. Questo sarebbe quanto risulta dal nutrito faldone del processo. Per la figlia Arianna, è impossibile che sia stato il padre a ucciderla, per gli inquirenti, invece, l’uomo avrebbe ingaggiato un sicario per mettere fine alla sua vita. E spunta ora una frase inquietante, che è stata messa agli atti. Si tratta di una frase pronunciata da Nanni: “Conosci qualcuno che possa fare del male a mia moglie?“. Questa frase è stata riportata da un testimone e, se fosse vera, sarebbe assai indicativa. Tuttavia, potrebbe essersi trattato di una semplice frase detta in un momento di forte rabbia e ...

