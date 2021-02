Mondiali Sci di Fondo | delusione Italia quinta nella team sprint

(Di domenica 28 febbraio 2021) La squadrana di Sci difallisce l’obiettivo della medagliagara di. La coppiana formata da Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, partita tra le favorite, termina al quinto posto. A meno di clamorose sorprese nelle prossime gare, sfuma l’unica possibilità di andare a medaglia per l’aidi Sci Nordico di Oberstdorf. La gara Obiettivo medaglia per l’che in mattinata vince la sua batteria di semifinale e si qualifica alla finale. Favorita la Norvegia del duo Klaebo-Valnes. L’parte con Francesco De Fabiani eprima frazione le squadre si studiano. Si viaggia piano anche nel corso della seconda frazione con Federico ...

... avvenuta oltretutto in Italia; peccato che non sia riuscita a fare bene i, ma lo sport è questo". Così Deborah Compagnoni, storica fuoriclasse azzurra dello, in una dichiarazione, ...Niente medaglia per l'Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino nella Team Sprint aidi Oberstdorf . In una gara tirata in buona parte dalla Russia, l'Italia rimane con il gruppo di testa fino al momento decisivo. Poco prima del km 6 riparte di nuovo la Russia e si porta ...Deborah Compagnoni, leggenda dello sci italiano, ha fatto pervenire i suoi complimenti a Federica Brignone dopo la vittoria nel Super-G in Val di Fassa. Lo ha fatto tramite una nota vocale affidata al ...La Norvegia è medaglia d'oro nella team sprint maschile ai Mondiali di sci di fondo 2021 in corso di svolgimento a Oberstdorf. Johannes Hoesflot Klaebo ed Erik Valnes: questi i nomi che dimostrano una ...