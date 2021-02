Mercato Juventus | spunta un vecchio nome per l’attacco | nuovo assalto?

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 28 febbraio 2021)– Il calciodellacontinua ad essere argomento importante di discussione per i tifosi, che si aspettano una grande punta. Un rinforzo in attacco a dire il vero sembrava poter arrivare già in questo mese di gennaio. Ma alla fine l’organico di Pirlo è rimasto immutato. Per l’eventuale acquisto di una punta se ne riparlerà in estate e c’è unche potrebbe tornare d’attualità., Icardi nel mirino? Il portale Calcio.it infatti riporta che Mauro Icardi sia rimasto nei radar bianconeri. L’ex attaccante dell’Inter quest’anno al Psg non sta brillando, complice anche qualche acciacco di troppo. Per lui solo 15 presenze e 6 gol. Pochini per un centravanti di razza come lui, che comunque deve fare i conti ...