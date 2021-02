Loredana Lecciso, l’ultimo amore di Al Bano, perché è finita (Di domenica 28 febbraio 2021) Loredana Lecciso è nata il 26 agosto del 1972 a Lecce. La giovane ha intrapreso in primis tra tutti a carriera da giornalista che non ha portato a termine a causa di parecchie critiche contr di lei da parte dell’ordine dei giornalisti. Loredana inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2004 partecipando al cast La Fattoria e poco dopo con sua sorella gemella, Raffaella Lecciso, partecipa prima al salotto di Mara Venier, Domenica In e poi a I Raccomandanti. Nel 2018 ha debuttato come attrice al teatro con lo spettacolo intitolato Le ultime parole di Cristo. Tra il 2014 e il 2018 è stato un volto noto e fisso del programma di Barbara D’Urso, Domenica Live. La Lecciso è un’artista a tutto tondo perché nel 2005 ha prodotto e pubblicato il suo primo inedito intitolato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021)è nata il 26 agosto del 1972 a Lecce. La giovane ha intrapreso in primis tra tutti a carriera da giornalista che non ha portato a termine a causa di parecchie critiche contr di lei da parte dell’ordine dei giornalisti.inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2004 partecipando al cast La Fattoria e poco dopo con sua sorella gemella, Raffaella, partecipa prima al salotto di Mara Venier, Domenica In e poi a I Raccomandanti. Nel 2018 ha debuttato come attrice al teatro con lo spettacolo intitolato Le ultime parole di Cristo. Tra il 2014 e il 2018 è stato un volto noto e fisso del programma di Barbara D’Urso, Domenica Live. Laè un’artista a tutto tondonel 2005 ha prodotto e pubblicato il suo primo inedito intitolato ...

zazoomblog : Loredana Lecciso confessa tutto: Ecco perché ho lasciato Al Bano - #Loredana #Lecciso #confessa #tutto: - AngelaFrezzetti : @Corriere Ma non vi rendete conto che chiudendo questo programma non sapremo più che rapporto ci sarà tra la suocer… - LieraMarco : @Claplaz Anni fa, mentre correvo in palestra guardavo stancamente un programma della CNN in cui vari “guru” di Davo… - irbag98 : Raga comunque l’anno prossimo voglio indizi proprio a caso, nessuna maschera riconoscibile tipo tutti pensano sia S… - Ladurso_fanpage : RT @Tristan__esdpv: BARBARA CHE ALL’ASSESSORE DELLA REGIONE LOMBARDIA FA L’ESEMPIO DI LOREDANA LECCISO CHE DALLA PUGLIA DOVEVA ANDARE IN TR… -