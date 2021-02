LIVE Sci alpino, SuperG Val di Fassa in DIRETTA: Federica Brignone eguaglia Deborah Compagnoni! E’ l’azzurra più vincente in Coppa del Mondo! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 13.07 Con questo secondo posto Lara Gut-Behrami allunga in classifica generale su Petra Vlhova con 1227 contro 1044 punti. La svizzera ha dato la spallata? La DIRETTA LIVE si chiude qui. Rimarremmo pronti, ovviamente, a segnalarvi il comportamento delle italiane e eventuali inserimenti in classifica. Grazie della cortese attenzione. 13.06 CLASSIFICA GENERALE: 1 Lara Gut-Behrami 1227 punti 2 Petra Vlhova 1045 3 Michelle Gidin 894 4 Marta Bassino 790 5 Federica Brignone 759 6 Sofia Goggia 740 7 Corinne Suter 735 13.05 CLASSIFICA SuperG 1 Lara Gut-Behrami 525 punti2 Federica Brignone 323 3 ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 13.07 Con questo secondo posto Lara Gut-Behrami allunga in classifica generale su Petra Vlhova con 1227 contro 1044 punti. La svizzera ha dato la spallata? Lasi chiude qui. Rimarremmo pronti, ovviamente, a segnalarvi il comportamento delle italiane e eventuali inserimenti in classifica. Grazie della cortese attenzione. 13.06 CLASSIFICA GENERALE: 1 Lara Gut-Behrami 1227 punti 2 Petra Vlhova 1045 3 Michelle Gidin 894 4 Marta Bassino 790 5759 6 Sofia Goggia 740 7 Corinne Suter 735 13.05 CLASSIFICA1 Lara Gut-Behrami 525 punti2323 3 ...

