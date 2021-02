L'atmosfera di Titano ricreata in laboratorio (Di domenica 28 febbraio 2021) Da tempo gli scienziati sospettano che lo studio dell'atmosfera di Titano possa fornire indizi vitali sulle prime fasi dell'evoluzione della vita sulla Terra. Grazie ad una nuova ricerca guidata dal gigante della tecnologia IBM, ora siamo riusciti a ricreare le condizioni atmosferiche della luna di Saturno nei laboratori terrestri. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 28 febbraio 2021) Da tempo gli scienziati sospettano che lo studio dell'dipossa fornire indizi vitali sulle prime fasi dell'evoluzione della vita sulla Terra. Grazie ad una nuova ricerca guidata dal gigante della tecnologia IBM, ora siamo riusciti a ricreare le condizioni atmosferiche della luna di Saturno nei laboratori terrestri.

cuenews_it : Gli scienziati hanno sempre avuto un occhio di riguardo per #Titano, la sua #atmosfera e gli indizi vitali che potr… - NBalucani : Officina terrestre per l’atmosfera di Titano - AnnaPerssonDR : ???? Officina terrestre per l’atmosfera di Titano - Leggi l'articolo qui -> - ladyanakina : Officina terrestre per l’atmosfera di Titano ?? - ladyanakina : Officina terrestre per l’atmosfera di Titano. -