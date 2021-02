Juventus, l’ex Tacchinardi: “E’ difficile capire oggi cosa vuole Pirlo dalla sua squadra” (Di lunedì 1 marzo 2021) Per parlare di Juventus al Maracanà Show di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi: "20 giorni fa avrei detto che era una stupidaggine il quarto posto. Per me era una Juve forte, che aveva avuto un momento di difficoltà iniziale ma che si era ripresa. Mi ero illuso di aver rivisto lo spirito Juve. Nell'ultimo periodo ha avuto un'involuzione nel gioco e credo che il titolo ormai sia difficile. Credo però che possa stare nei primi 4 posti. Non posso immaginarla fuori. Indipendentemente dal quarto posto però preoccupa l'involuzione tecnica. la squadra non sta girando. Anche come si muovono i giocatori, vedo tante difficoltà. E' difficile capire oggi cosa vuole Pirlo dalla ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Per parlare dial Maracanà Show di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Alessio: "20 giorni fa avrei detto che era una stupidaggine il quarto posto. Per me era una Juve forte, che aveva avuto un momento di difficoltà iniziale ma che si era ripresa. Mi ero illuso di aver rivisto lo spirito Juve. Nell'ultimo periodo ha avuto un'involuzione nel gioco e credo che il titolo ormai sia. Credo però che possa stare nei primi 4 posti. Non posso immaginarla fuori. Indipendentemente dal quarto posto però preoccupa l'involuzione tecnica. lanon sta girando. Anche come si muovono i giocatori, vedo tante difficoltà. E'...

