Il Napoli vince 2-0 il derby col Benevento, Mertens sugli scudi (Di domenica 28 febbraio 2021) Napoli (ITALPRESS) – Il derby campano della Serie A finisce nelle mani del Napoli, che batte 2-0 il Benevento e si riavvicina alla zona Champions League, agganciando la Lazio a quota 43. A decidere la gara ci pensano Mertens nel primo tempo e Politano nella ripresa (gol fortunato), regalando a Gattuso una vittoria dal peso specifico notevole. Gli azzurri partono subito forte; a sfiorare il gol per primo è Fabian Ruiz, ma il suo sinistro finisce fuori di un soffio. Poco dopo è Mertens a provare l'eurogol dalla fascia con il pallone che si perde di poco sopra la traversa. Sono le prove generali del gol che arriva al minuto 34? proprio con il belga, bravo a sfruttare un tiro cross di Ghoulam girando d'esterno destro sotto misura e battendo Montipò per il vantaggio napoletano. Poco dopo è ...

