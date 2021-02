Il giallo del vaccino Astrazeneca: “4 dosi su 5 ancora inutilizzate” (Di domenica 28 febbraio 2021) L’Unione europea è a secco di vaccini anti Covid, eppure i Paesi membri, gli stessi che lamentano i ritardi nelle consegne delle case farmaceutiche, hanno a disposizione diverse dosi non ancora inutilizzate, in particolare del siero realizzato da Astrazeneca. Stiamo parlando di quantitativi importanti, circa quattro dosi su cinque stoccate in attesa di essere iniettate InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 28 febbraio 2021) L’Unione europea è a secco di vaccini anti Covid, eppure i Paesi membri, gli stessi che lamentano i ritardi nelle consegne delle case farmaceutiche, hanno a disposizione diversenon, in particolare del siero realizzato da. Stiamo parlando di quantitativi importanti, circa quattrosu cinque stoccate in attesa di essere iniettate InsideOver.

