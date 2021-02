Golf | Collin Morikawa vince il WGC-Workday Championship 2021 davanti a Hovland | Koepka e Horschel

(Di lunedì 1 marzo 2021)è ormai l’uomo degli appuntamenti importanti, e lo dimostra con una magistrale vittoria nel primo evento dell’anno del WGC, ila The Concession, Bradenton, in Florida. Il vincitore dell’ultimo PGAsuccede a Patrick Reed nell’albo d’oro di questo evento che è stato vinto per sette volte da Tiger Woods. Proprio in omaggio alla leggenda del, attualmente in cura per l’incidente occorsogli lo scorso 23 febbraio, sono stati numerosissimi i giocatori ad aver vestito di rosso e nero, come nello stile del Tiger dei bei tempi. Perè il quarto successo da professionista, che arriva in situazione controllata: -3 di giornata, -18 generale e concorrenza a tre colpi. Per lui c’è anche il numero 4 della classifica ...

OA_Sport : Golf: il primo appuntamento del WGC nel 2021 lo vince Collin Morikawa d'autorità. Quarto successo da pro per lui, a… - GolfeTurismo : A Collin Morikawa, il predestinato - #GareGolf #InPrimoPiano - Federica Rossi - -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Collin

OA Sport

In Florida si deciderà al fotofinish il WorldChampionships - Workday Championship at The Concession, primo evento 2021 del mini circuito mondiale di. A BradentonMorikawa è stato tra i grandi protagonisti del "moving day". L'americano, sesto nel world ranking, con un parziale di 67 ( - 5) su un totale di 201 ( - 15) è balzato in testa ...In Florida il WorldChampionships - Workday Championship at The Concession dientra nel ... ora l'americano ha un colpo di vantaggio sui connazionali Billy Horschel eMorikawa (che ha ...In Florida si deciderà al fotofinish il World Golf Championships-Workday Championship at The Concession, primo evento 2021 del mini circuito mondiale di golf. A Bradenton Collin Morikawa è stato tra i ...Termina seguendo la regolare tabella di marcia anche il terzo e penultimo round del primo WGC stagionale. Il Workday Championship at The Concession (montepremi 10,5 milioni di dollari) vede al comando ...