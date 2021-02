Elisa Isoardi va all’Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci al veleno: “Gliel’avrei fatta pagare” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tra un po’ partirà L’Isola dei Famosi che prenderà il posto del Grande fratello vip. L’isola dei Famosi sarà condotto da Ilary Blasi e l’inviato sarà Massimiliano Rosolini. E’ ormai tutto pronto e tra i concorrenti si sa che ci sarà anche Elisa Isoardi che, rimasta orfana di trasmissioni televisive da condurre si cimenterà in questo reality. Sarebbe dovuto partire anche Giovanni Ciacci , stilista e opinionista di Ogni mattina il programma condotto su Tv8 da Adriana Volpe ma al suo posto andrà qualcun altro. Giovanni Ciacci non può partecipare all’Isola dei Famosi Giovanni Ciacci solo da pochi giorni ha saputo che non potrà partecipare all’Isola dei ... Leggi su baritalianews (Di domenica 28 febbraio 2021) Tra un po’ partirà L’Isola deiche prenderà il posto del Grande fratello vip. L’isola deisarà condotto da Ilary Blasi e l’inviato sarà Massimiliano Rosolini. E’ ormai tutto pronto e tra i concorrenti si sa che ci sarà ancheche, rimasta orfana di trasmissioni televisive da condurre si cimenterà in questo reality. Sarebbe dovuto partire anche, stilista e opinionista di Ogni mattina il programma condotto su Tv8 da Adriana Volpe ma al suo posto andrà qualcun altro.non può parteciparedeisolo da pochi giorni ha saputo che non potrà parteciparedei ...

