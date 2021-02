(Di domenica 28 febbraio 2021) La pandemia da coronavirus, scoppiata all'inizio dello scorso anno, ha comportato la cancellazione di numerosi eventi pubblici, specialmente quelli che comportavano la massiccia presenza di spettatori, ospiti, performer e interlocutori. Una delle vittime di queste cancellazioni di massa èindubbiamente l'E3, lo storico evento di Los Angeles che, per la prima volta nella sua storia, ha dovuto rinunciare ad un'edizione. Questo perché, oltre all'impossibilità di tenere delledal vivo, gli organizzatori della Entertainment Software Association, non sono stati in grado di arrangiare per tempo un evento digitale, soprattutto considerando che i singoli publisher si erano già attrezzati con le loro personali presentazioni virtuali. Leggi altro...

welikeduel : No mars. Il monologo interpretato da Valerio Aprea a #propagandalive - juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio Diamo il massimo, torniamo a casa con i 3? punti ?? #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: - misteruplay2016 : E3 2021, il Live Show è stato cancellato: le conferenze saranno esclusivamente digitali - ticino_live : Post Edited: I militanti socialisti sostengono il PSE (3 su 4) -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Live

SpazioCiclismo

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di ......la lista di tutti i progetti premiati Seminari regionali di formazione eTwinning Anche per il...dei referenti e ambasciatori eTwinning regionali pubbliredazionale in collaborazione con Indire...Si rinnova, ancora una volta in trasferta per l'allenatore ravennate, il duello fra Ballardini e Conte, due tecnici che dall'Epifania ad oggi hanno impresso due fra i ritmi più alti della Serie A. il ...LIBRI - Una esplorazione indiretta delle ipotesi e degli errori che commettiamo quando abbiamo a che fare con persone che non conosciamo.