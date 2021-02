Come funzionano governance e monitoraggio del Mef sul nuovo Pnrr (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo che la questione della governance del Pnrr era stata anche all’origine della crisi di Governo aperta da Matteo Renzi che, Come altri esponenti, non si riconosceva nella strana piramide mista politico tecnica che l’ex premier Conte aveva predisposto e dopo che in vari mesi non si riusciva a trovare una governance alternativa, il neo premier Mario Draghi ha sciolto subito la riserva sulla governance del Piano di ripresa e resilienza incardinandola nel ministero dell’economia, con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore. Alla luce del forte rapporto di fiducia con il ministro Daniele Franco, di fatto il Presidente del consiglio controllerà tutta la partita, che si svolgerà soprattutto insieme con i due ministri non politici più ... Leggi su formiche (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo che la questione delladelera stata anche all’origine della crisi di Governo aperta da Matteo Renzi che,altri esponenti, non si riconosceva nella strana piramide mista politico tecnica che l’ex premier Conte aveva predisposto e dopo che in vari mesi non si riusciva a trovare unaalternativa, il neo premier Mario Draghi ha sciolto subito la riserva sulladel Piano di ripresa e resilienza incardinandola nel ministero dell’economia, con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore. Alla luce del forte rapporto di fiducia con il ministro Daniele Franco, di fatto il Presidente del consiglio controllerà tutta la partita, che si svolgerà soprattutto insieme con i due ministri non politici più ...

