Wta Lione 2021 in tv | programma | date | orari e diretta streaming con Camila Giorgi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il, gli, lee come vedere in tv il torneo di, indal 1° al 7 marzo. Nel main draw del Wta 500 l’unica tennista azzurra presente è. La prima forza del seeding è la russa Alexandrova, seguita dalle francesi Ferro e Garcia. Il torneo viene trasmesso intv su Supertennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky, mentre la visione inè disponibile sul sito web dell’emittente. Sportface.it vi aggiornerà con cronache, risultati e altre curiosità daWTAlunedì 1° marzo – LIVE alle ore 11.00 martedì 2 marzo – differita alle ore 02.00 mercoledì 3 marzo ...

livetennisit : WTA Lione: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Giulia Gatto Monticone - sportface2016 : #WTALione 2021: il tabellone delle qualificazioni - livetennisit : WTA Lione: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Giulia Gatto Monticone - livetennisit : WTA Doha e Lione: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Lione

LiveTennis.it

Il tabellone delle qualificazioni del Wta 250 di Lione 2021, torneo in programma sul palcoscenico del territorio francese. Giulia Gatto-Monticone sarà l'unica rappresentante italiana presente e affron ...Wta Lione 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming. Ecco come vedere il torneo, ai nastri di partenza Camila Giorgi ...