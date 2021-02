Verona-Juventus 1-1 | bianconeri senza mordente | Tabellino e Highlights

(Di sabato 27 febbraio 2021) Barak risponde a Ronaldo. Itremano in difesa nel finale1-1, Cronaca,ed– A due sole reti di distanza da quelli di Pelé in carriera, Cristiano Ronaldo ha l’opportunità di raggiungere già stasera il campione brasiliano nella classifica dei marcatori di tutti i tempi. Alacontro l’Hellas è chiamata a vincere per continuare a credere nella rimonta in classifica a Inter e Milan. Isono decimati a causa delle tante assenze, con impossibilità di fare turnover ...

Commenta per primo Hellas1 - 1 Marcatori: 4' s.t. Ronaldo, 34' s.t. Barak Assist: 4' s.t. Chiesa; 34' s.t. Lazovic Hellas(3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni (dal 39' s.t. ...Ilferma la Juve sull'1 - 1 al Bentegodi. Succede tutto nella ripresa: Ronaldo sblocca il risultato al 4' su assist di Chiesa, Barak pareggia i conti di testa al 32' sul cross di Zaccagni. Con ...Dobbiamo migliorare mantenendo le cose buone che abbiamo fatto. La pressione l'abbiamo fatta bene per tutta la partita, non è facile contro una squadra come la Juventus, ma qualche errore nei passaggi ...La Juventus non va oltre il pareggio contro la squadra di Juric, ancora una sconfitta per la Lazio dopo il brutto ko in Champions League contro il Bayern Il Verona di Juric compie un'altra impresa, e ...