The Boys 3, arrivano i rinforzi da Supernatural: si aggiungono nuovi produttori e gli sceneggiatori (Di sabato 27 febbraio 2021) Per the Boys 3, Eric Kripke chiama all'appello produttori e sceneggiatori di Supernatural per dare manforte nello sviluppo della terza stagione della serie di Amazon Prime Video. Per il co-creatore e showrunner di The Boys, Eric Kripke, prima della serie Amazon ci fu Supernatural, e ora che il longevo show targato The CW è terminato, le sue creature potranno "incontrarsi" grazie all'aggiunta di membri del cast e della crew provenienti dalla serie con protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki. Non sarà infatti solo l'interprete di Dean Winchester a fare il salto da uno show all'altro, ma anche alcuni dei produttori e degli sceneggiatori di Supernatural, che come riporta Variety, andranno a rimpolpare lo staff della terza stagione di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Per the3, Eric Kripke chiama all'appellodiper dare manforte nello sviluppo della terza stagione della serie di Amazon Prime Video. Per il co-creatore e showrunner di The, Eric Kripke, prima della serie Amazon ci fu, e ora che il longevo show targato The CW è terminato, le sue creature potranno "incontrarsi" grazie all'aggiunta di membri del cast e della crew provenienti dalla serie con protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki. Non sarà infatti solo l'interprete di Dean Winchester a fare il salto da uno show all'altro, ma anche alcuni deie deglidi, che come riporta Variety, andranno a rimpolpare lo staff della terza stagione di ...

