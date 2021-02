Tentano furto in una casa in via Magrini Sorpresi da un passante | arrestati

zazoomblog : Bergamo tentano il furto in un appartamento: un vicino li vede e li fa arrestare - #Bergamo #tentano #furto - VTrend_it : Pisa, tentano il furto in un negozio di Corso Italia: fermate tre minorenni - LiguriaNotizie : Ecuadoriani tentano furto al supermercato: presi e denunciati - genovatoday : Tentano furto in un negozio di Campi, tre giovani denunciati - OI_journal : [Dalla #rassegna #Cina e #Corea del Nord della settimana] • Corea del Nord: gli hacker tentano il furto di know-how… -

Ultime Notizie dalla rete : Tentano furto

L'Eco di Bergamo

Nel tardo pomeriggio di ieri le Volanti della Questura hanno proceduto all'arresto di due ventenni per tentatoin abitazione. È successo in via Magrini, dove un cittadino ha segnalato due persone che stavano danneggiando l'infisso di una portafinestra per entrare in un'abitazione posta al primo piano di ...... due non hanno ancora compiuto 14 anni e quindi non sono imputabili, la terza di un anno più grande, invece, è stata denunciata al Tribunale per i minorenni di Firenze peraggravato in concorso ...Casoria: tentano di rubare creme e gel sanificante al supermercato di via Padula. I carabinieri hanno arrestato due giovani di 35 e 26 anni ...L’uomo è ritenuto responsabile dei reati, perpetrati nel 2018, di tentato furto, violazione di domicilio ed evasione dal regime degli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto.