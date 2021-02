Sardegna da focolaio d'Italia a zona bianca. "Ma non è un liberi tutti" (Di sabato 27 febbraio 2021) “Non sarà un liberi tutti. L’emergenza pandemica non finisce con la riclassificazione nella fascia con meno restrizioni”. Da lunedì la Sardegna entrerà in area bianca e Mario Nieddu, non nasconde la soddisfazione. Quest’estate al centro delle polemiche per l’impennata dei contagi, additata da alcuni come “focolaio d’Italia”, si avvia a diventare la Nuova Zelanda del Mediterraneo. A chi gli chiede con quale stato d’animo abbia salutato il traguardo tagliato dalla sua regione, la prima del Paese a passare nell’area di rischio più basso, l’assessore alla Sanità della giunta Solinas risponde: “Felice e soddisfatto”. Il risultato è “importante”, frutto di “un anno di grandi sacrifici” e “il segnale che raccogliamo oggi è molto positivo, stiamo registrando un continuo miglioramento”. Ma non ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) “Non sarà un. L’emergenza pandemica non finisce con la riclassificazione nella fascia con meno restrizioni”. Da lunedì laentrerà in areae Mario Nieddu, non nasconde la soddisfazione. Quest’estate al centro delle polemiche per l’impennata dei contagi, additata da alcuni come “d’”, si avvia a diventare la Nuova Zelanda del Mediterraneo. A chi gli chiede con quale stato d’animo abbia salutato il traguardo tagliato dalla sua regione, la prima del Paese a passare nell’area di rischio più basso, l’assessore alla Sanità della giunta Solinas risponde: “Felice e soddisfatto”. Il risultato è “importante”, frutto di “un anno di grandi sacrifici” e “il segnale che raccogliamo oggi è molto positivo, stiamo registrando un continuo miglioramento”. Ma non ...

