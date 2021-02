Roma, Fonseca: "Il Milan non è in crisi. Kumbulla convocato, Spinazzola torna sulla fascia" (Di sabato 27 febbraio 2021) La conferenza stampa del tecnico alla viglia della gara con il Milan valida per la 24ª giornata di Serie A. Leggi su 90min (Di sabato 27 febbraio 2021) La conferenza stampa del tecnico alla viglia della gara con ilvalida per la 24ª giornata di Serie A.

pisto_gol : Il big-match della prossima settimana per somma punti raccolti dagli allenatori nelle ultime 10giornate sarà tra In… - MarSte92__ : RT @DiMarzio: #ASRoma, la probabile formazione di domani contro il #Milan - ReteSport : ?? #Fonseca alla vigilia di #RomaMilan: “Ho visto grande voglia di vincere in questi giorni” Rileggi qui la confer… - DiMarzio : #ASRoma, la probabile formazione di domani contro il #Milan - sportli26181512 : Roma, Fonseca: 'Niente ansia, col Milan grande gara': (ANSA) - ROMA, 27 FEB - 'Non ho paura che i giocatori abbiano… -