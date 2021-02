Pelè 767 gol | Ronaldo 766 | CR7 a un passo da O Rey

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 28 febbraio 2021) La Juventus ha pareggiato per 1-1 sul campo dell’Hellas Verona, senza riuscire a dare un segnale di reazione dopo il ko in Champions League sul campo del Porto. Il gol del vantaggio è arrivato grazie al solito Cristiano. Il portoghese sarà rimasto deluso per il risultato del match, ma ha messo a segno una rete importante per avvicinarsi a un nuovo record, ovvero lo storico sora Pelé. Ora CR7, con la rete numero 766 in carriera, si trova a -1 dalla leggenda brasiliana nella classifica dei goleador di tutti i tempi. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.