Nuovo soccorso della Sea-Watch 3, oltre 100 naufraghi messi in salvo (Di sabato 27 febbraio 2021) Alle 9.30 italiane la Sea-Watch 3 ha concluso il secondo intervento di soccorso mettendo al sicuro 102 persone incontrate in zona Sar maltese, 31 miglia a nord dalle coste libiche. Tra loro quattro bebè e moltissimi bambini e minori. Viaggiavano su un gommone grigio scuro che aveva iniziato a sgonfiarsi poche ore dopo la partenza. Anche il fondo era danneggiato. All'arrivo dei soccorritori molti migranti sono apparsi in stato confusionale a causa dello sversamento e dell'inalazione della benzina. Sei persone … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

