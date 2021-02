Mihajlovic: «Abbiamo fatto un’ottima partita, il nostro obiettivo resta la salvezza» (Di sabato 27 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: «Abbiamo fatto un’ottima partita, altrimenti non avremmo vinto. Dopo il rigore parato e il gol di Mbaye ho pensato che non avremmo mai perso. Abbiamo messo intensità e vinto tanti duelli, pur sbagliando alcune ripartenze». VITTORIA CONTRO UNA BIG – «Non era un peso non aver vinto contro una grande. Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Oggi Abbiamo giocato senza Dijks e Tomiyasu che ci sono utili in fase d’uscita. Abbiamo vinto meritatamente tutto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Sinisa, tecnico del Bologna, ha parlato nel postdel match contro la Lazio: le sue dichiarazioni Sinisa, tecnico del Bologna, ha parlato nel postdel match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: «, altrimenti non avremmo vinto. Dopo il rigore parato e il gol di Mbaye ho pensato che non avremmo mai perso.messo intensità e vinto tanti duelli, pur sbagliando alcune ripartenze». VITTORIA CONTRO UNA BIG – «Non era un peso non aver vinto contro una grande. Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Oggigiocato senza Dijks e Tomiyasu che ci sono utili in fase d’uscita.vinto meritatamente tutto ...

