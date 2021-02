LeBron e difesa: contro Portland i Lakers escono dai guai (Di sabato 27 febbraio 2021) Bentornati, campioni. Dopo 4 sconfitte di fila, i Lakers ritrovano la vittoria perduta battendo Portland 102 - 93 in una partita in cui sono tornati a giocare da Lakers, sorretti da una difesa quasi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) Bentornati, campioni. Dopo 4 sconfitte di fila, iritrovano la vittoria perduta battendo102 - 93 in una partita in cui sono tornati a giocare da, sorretti da unaquasi ...

Gazzetta_NBA : #Nba #Lebron e difesa: ecco come i #Lakers con #Portland sono usciti dai guai - DelbonoRoberto : RT @DiegoAmbrosin: 57-54 Portland primo tempo Lakers meglio delle ultime...anche in difesa... Sprazzi di Lebron, bene Schroder.. Abbiamo so… - DiegoAmbrosin : 57-54 Portland primo tempo Lakers meglio delle ultime...anche in difesa... Sprazzi di Lebron, bene Schroder.. Abbia… - wiltchamp : @rprat75 La giustificazione di Vogel non regge. In difesa abbiamo sofferto con Gasol in campo, lo avremmo fatto anc… - LucaNovo76 : @AndBand7 Tutto giusto.. Ma il problema più che la difesa per me è l'attacco che ha zero ritmo e come unica idea il… -