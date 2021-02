LaStampa : Messina, l’ambulanza trasportava 30 chili di marijuana. Arrestati due corrieri con il reddito di cittadinanza - Angela300564201 : L'ambulanza con trenta chili di droga a bordo invece del malato - 79_Alessio : RT @romatoday: L'ambulanza con trenta chili di droga a bordo invece del malato - IzzoEdo : RT @LaStampa: Messina, l’ambulanza trasportava 30 chili di marijuana. Arrestati due corrieri con il reddito di cittadinanza - 539th : Meraviglioso. -

Ultime Notizie dalla rete : ambulanza con

La Stampa

Viaggiavano a bordo di un'30 kg di marijuana . La Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza a Messina Francesco Minissale, di 39 anni, e Gregorio Fiumara, di 45, per traffico di sostanze stupefacenti e ...Due uomini sono stati arrestati dalla Guardia di finanza a Messina per traffico di sostanze stupefacenti, e il carico è stato sequestrato. Le ...Avevano nascosto 30 chili di droga su un'ambulanza. Ma il carico è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Messina non appena il mezzo è sceso dal traghetto arrivato dalla Calabria. Due persone son ...Aggressione durante la notte ad un autista del Ctm a Cagliari. Un passeggero, forse dopo una breve discussione con il conducente del pullman, lo ha aggredito colpendolo con diversi pugni al volto e st ...