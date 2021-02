Lady Gaga, fine di un incubo: ora però la preoccupazione è un’altra (Di sabato 27 febbraio 2021) Lady Gaga può tirare un sospiro di sollievo: ora però la cantante è nuovamente in apprensione: cos’è successo? Il fiato è sospeso Lady Gaga può tirare un sospiro di sollievo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 febbraio 2021)può tirare un sospiro di sollievo: orala cantante è nuovamente in apprensione: cos’è successo? Il fiato è sospesopuò tirare un sospiro di sollievo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust… - Agenzia_Ansa : Ritrovati i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - elysiante : RT @yutaismymoon: i cani di Lady Gaga sono sani e salvi buongiorno sto piangendo - dipa_vale : RT @scandura: Troverete qua e là la notizia dei cani ritrovati di Lady Gaga. Delle dozzine di persone morte nel Mediterraneo non ci è dato… -