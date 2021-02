I funerali di Luca Attanasio a Limbiate | la diretta Dio gli dirà | sarai sempre giovane

(Di sabato 27 febbraio 2021), 27 febbraio 2021 - Poco prima deidi, l'ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e a un autista locale, l'...

I funerali di Stato di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Il ricordo commosso e, per chi crede, la preghiera ques… - Ai funerali di Stato dell'ambasciatore Luca #Attanasio e del carabiniere Vittorio #Iacovacci, il dolore di tutto il… - 'Luca e Vittorio sono stati strappati dal mondo da una violenza stupida e feroce. Ma amare vale sempre la pena. Tut… - A #Limbiate i funerali dell'ambasciatore Luca #Attanasio

E il Signore dirà: "Non volgerti indietro,, fratello mio. Troppo breve è stata la tua vita, come troppo breve è stata la mia vita. Eppure dall'alto della croce si può gridare: "È compiuto!", ...Limbiate , 27 febbraio 2021 - Poco prima deidiAttanasio , l'ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e a un autista locale, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini confida ai ...A Limbiate l’ultimo saluto a Luca Attanasio nel giorno dei funerali dell’ambasciatore italiano ucciso in Congo. La comunità di Limbiate si stringe attorno alla famiglia di Luca Attanasio nel giorno ...Attanasio, la moglie Zakia Seddiki: “Le Nazioni Unite dovevano pensare alla sicurezza”. Dopo i funerali di Stato per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, la moglie dell’ambasciatore ha chiesto ...