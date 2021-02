GF Vip, Tommaso Zorzi contro Signorini: "Mi sono sentito morire" (Di sabato 27 febbraio 2021) La semifinale del GF Vip 5 è stata particolarmente difficile, soprattutto per Tommaso Zorzi che si è sentito attaccare su un tema a lui caro: l'omosessualità. Appena le luci della diretta si sono spente, l'influencer milanese ha avuto una crisi e si è scagliato contro Alfonso Signorini. GF Vip: Tommaso contro Signorini L'ultima puntata del GF Vip ha visto Tommaso Zorzi finire al centro di una spiacevole polemica. Qualche giorno fa, durante uno scontro con Dayane Mello, l'influencer milanese l'ha definita "mezza lesbica". Questa frase non è stata accolta con gioia da alcuni telespettatori e Alfonso Signorini ha deciso di mostrare a Tommy alcuni commenti del web. ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 febbraio 2021) La semifinale del GF Vip 5 è stata particolarmente difficile, soprattutto perche si èattaccare su un tema a lui caro: l'omosessualità. Appena le luci della diretta sispente, l'influencer milanese ha avuto una crisi e si è scagliatoAlfonso. GF Vip:L'ultima puntata del GF Vip ha vistofinire al centro di una spiacevole polemica. Qualche giorno fa, durante uno scon Dayane Mello, l'influencer milanese l'ha definita "mezza lesbica". Questa frase non è stata accolta con gioia da alcuni telespettatori e Alfonsoha deciso di mostrare a Tommy alcuni commenti del web. ...

