Esame da avvocato | il Cts | “Troppi rischi dalla prova scritta” Verso lo stop a test di metà aprile Cartabia pensa a un orale “rafforzato”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Le prove scritte per l’di Stato danon si terranno molto probabilmente neanche questa volta. Come fa sapere il Corriere della Sera, il Comitato tecnico scientifico ritiene infatti troppooso far svolgere in presenza ai circa 26mila candidati iprevisti per il 13, 14 e 15. Dopo la richiesta di un parere inoltrata ieri dal ministero della Giustizia, il Cts ha infatti risposto in maniera negativa. Quindi, la ministra guardasigilli Marta, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere di “avere a cuore la situazione dei giovani praticanti avvocati”, sta già valutando la possibilità di un” per verificare anche le competenze che sono tema delle prove scritte. Al ministero è stato ...

