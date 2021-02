Cagliari, Semplici: “Morale basso e lavoro psicologico. Col Crotone voglio vedere la qualità dei miei” (Di sabato 27 febbraio 2021) Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita molto delicata che attende i sardi contro il Crotone. Prima sfida da neo tecnico dei rossoblù per l'ex Spal che dopo aver preso il posto di Di Francesco spera di dare una nuova spinta ai suoi e ritrovare immediatamente punti importanti in ottica salvezza.Crotone-Cagliari, parla Semplicicaption id="attachment 1098643" align="alignnone" width="428" Semplici Cagliari/caption"Ho trovato una squadra con il Morale basso, quindi il lavoro è stato sul punto di vista psicologico", ha spiegato subito Semplici. "Se ho già portato qualche novitù? Ho portato quei due-tre principi che ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Leonardo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita molto delicata che attende i sardi contro il. Prima sfida da neo tecnico dei rossoblù per l'ex Spal che dopo aver preso il posto di Di Francesco spera di dare una nuova spinta ai suoi e ritrovare immediatamente punti importanti in ottica salvezza., parlacaption id="attachment 1098643" align="alignnone" width="428"/caption"Ho trovato una squadra con il, quindi ilè stato sul punto di vista", ha spiegato subito. "Se ho già portato qualche novitù? Ho portato quei due-tre principi che ...

