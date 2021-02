Atalanta, Gasperini: 'Ilicic? Giocherà quando sarà pronto' (Di sabato 27 febbraio 2021) BERGAMO - "Con Tullio Gritti (il vice allenatore, domani in panchina, ndr) c'è una sintonia tale che basta una parola. Ma io ho allenatori anche in campo". Alla vigilia del match in casa della ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021) BERGAMO - "Con Tullio Gritti (il vice allenatore, domani in panchina, ndr) c'è una sintonia tale che basta una parola. Ma io ho allenatori anche in campo". Alla vigilia del match in casa della ...

Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini: 'Abbiamo voglia di fare bene' ?? 'We want to do well' Exclusive interview ??… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Gasperini: 'Con il #RealMadrid abbiamo speso tanto' Il tecnico dell'#Atalanta: 'La gara con la #Sampdoria è importante pe… - junews24com : Gasperini torna sull'espulsione in Champions: «Ci ha rovinato la gara» - - Atalanta_BC : ??? La conferenza stampa integrale di Gian Piero Gasperini alla vigilia di #SampAtalanta ?? Gasperini's full press co… - Sport_Fair : #Gasperini mette #Ilicic da parte Lo sloveno però non merita questo trattamento -