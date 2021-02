"Zittito chi è contro i vaccini". Celentano attacca Formigli e Giletti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Francesca Galici Un Adriano Celentano inedito su Instagram attacca Corrado Formigli e Massimo Giletti, ammettendo cosa farebbe se fosse il loro editore Adriano Celentano prende posizione sui social contro Massimo Giletti e Corrado Formigli, conduttori di La7. Il Molleggiato dal suo profilo Instagram ha accusato i due anchorman della rete diretta da Urbano Cairo di essere scorretti nei loro programmi. Il profilo dal quale proviene l'attacco è verificato, pertanto si suppone sia questo il profilo ufficiale di Adriano Celentano, anche perchè non mancano i commenti di sua nipote Alessandra Celentano, che di tanto in tanto lascia un saluto a suo zio. "Qualche parola di conforto a Formigli e ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Francesca Galici Un Adrianoinedito su InstagramCorradoe Massimo, ammettendo cosa farebbe se fosse il loro editore Adrianoprende posizione sui socialMassimoe Corrado, conduttori di La7. Il Molleggiato dal suo profilo Instagram ha accusato i due anchorman della rete diretta da Urbano Cairo di essere scorretti nei loro programmi. Il profilo dal quale proviene l'attacco è verificato, pertanto si suppone sia questo il profilo ufficiale di Adriano, anche perchè non mancano i commenti di sua nipote Alessandra, che di tanto in tanto lascia un saluto a suo zio. "Qualche parola di conforto ae ...

