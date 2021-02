Xbox Series X S qualcosa si muove! Annunci di videogiochi a breve per un noto insider

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Mentre Nintendo e Sony hanno recentemente preso la parola perare giochi e dare notizie sulle loro produzioni in lavorazione, Microsoft è lenta a svelare i suoi piani. Se il colosso continua a comunicare sulla retrocompatibilità e ha presentato il suo nuovo headset wireless, in molti vogliono saperne di più sui giochi presentati lo scorso anno. Quasi 3 mesi dopo il lancio delle nuove consoleX/S, sembra che presto potremmo sentire nuove notizie da parte di Microsoft. Infatti, secondo ile giornalista Paul Thurrott, l'azienda di Redmond prenderebbe in considerazione l'idea di organizzare un evento dedicato ai giochi alla fine di marzo e precisamente il 23 marzo. Thurrott lo scrive su Twitter: "Pare che Microsoft stia organizzando un evento dedicato ...