Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2021 ore 17 | 15

(Di venerdì 26 febbraio 2021)DEL 26 FEBBRAIOORE 17.05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE ASUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SULLA COLOMBO: CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE E’ ...