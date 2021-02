Valeria Donati ex moglie Magalli | perché lui festeggia ancora l’anniversario

(Di venerdì 26 febbraio 2021)exè la donna che è stata al fianco del conduttore per tanti anni, con cui è diventata anche mamma di due ragazze. foto InstagramGiancarloquesto pomeriggio sarà ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai Uno condotto da Serena Bortone, la conduttrice e giornalista che ogni giorno interviste personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Tra i tanti argomenti trattati siamo certi che si parlerà anche di famiglia, il conduttore storico di Rai Due che ogni giorno torna in onda con I Fatti Vostri ha alle spalle un matrimonio finito, ma durato per tantissimi anni. Prima di conoscere meglio qualche curiosità legata all’exdel conduttore, vi dico che l’ex coppia ha anche due figli Manuela e ...

Adrian77772864 : RT @LaVeritaWeb: L'avvocato Francesco Miraglia svela un'oscura vicenda di Reggio Emilia: «La terapeuta del caso Veleno, Valeria Donati, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Donati

CheNews.it

La giovane e bellissima ragazza è nata il 15 giugno 1994 a Roma dal secondo matrimonio del conduttore con l'ex moglie. Il loro matrimonio giunse definitivamente al capolinea nel 2008. ...Con affetto la cuginae l'amica Enrica". Per questa occasione così speciale Alma ha voluto ...è stato preparato un tavolo per raccogliere i tanti mazzi di fiori che le sono stati, e per ...Dall’amore con Carla Crocivera è nata la sua primogenita Manuela, dal secondo matrimonio, con Valeria Donati, è nata invece Michela. Per molti Giancarlo Magalli è un pilastro della televisione ...Gossip Giancarlo Magalli ex moglie, lei è Carla Crocivera, madre della primogenita Manuela. Perché il loro amore è giunto al capolinea ...