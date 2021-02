Torino, sale a 8 il numero dei positivi. Il comunicato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco la nota con cui il Torino ha annunciato un nuovo positivo nel gruppo squadra, si sale a 8.“Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco la nota con cui ilha annunciato un nuovo positivo nel gruppo squadra, sia 8.“IlFootball Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuovatà al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

