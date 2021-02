Sorteggi ottavi Europa League | Fonseca ritrova il “suo” Shakhtar

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La Roma di Pauloritroverà neglidiil “suo”Donetsk con il quale ha vinto tutto inL’urna di Nyon rievoca dolci ricordi per Paulo. La Roma, infatti, aglididovrà vedersela contro loDonetsk di Luis Castro. CLICCA QUI PER ILO COMPLETO Con la squadra ucraina l’attuale tecnico giallorosso ha vinto tutto in tre anni (3 scudetti, 3 coppe nazionali e una supercoppa nazionale) spingendo la Roma a puntare su di lui nell’estate del 2019. Sarà un ritorno “a casa” per. Leggi su Calcionews24.com