Risultati e aspettative: futuro nel solco di autosostenibilità ed economia circolare (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Un webinar organizzato nell’ambito del progetto Marine litter – Miglio d’oro gestito dalla RTI composta da AICS Napoli, Assoutenti Campania, Ass. Hippocampus Ercolano, Cooperativa Sociale Giancarlo Siani – Radio Siani la radio della Legalità si è tenuto giovedì 25 febbraio 2021 in diretta sui canali Facebook e YouTube di Marine Litter – Miglio d’Oro e di Radio Siani. I Risultati ottenuti dalle prime azioni progettuali, dalle programmazioni e dagli intenti per lo sviluppo futuro di attività di tutela e pulizia del mare sono stati gli argomenti chiave di questo confronto tra partner, istituzioni ed esperti del settore per garantire continuità e autosostenibilità al progetto, attivando buone pratiche di economia circolare. Ha introdotto il dibattito l’avv. Gabriele ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Un webinar organizzato nell’ambito del progetto Marine litter – Miglio d’oro gestito dalla RTI composta da AICS Napoli, Assoutenti Campania, Ass. Hippocampus Ercolano, Cooperativa Sociale Giancarlo Siani – Radio Siani la radio della Legalità si è tenuto giovedì 25 febbraio 2021 in diretta sui canali Facebook e YouTube di Marine Litter – Miglio d’Oro e di Radio Siani. Iottenuti dalle prime azioni progettuali, dalle programmazioni e dagli intenti per lo sviluppodi attività di tutela e pulizia del mare sono stati gli argomenti chiave di questo confronto tra partner, istituzioni ed esperti del settore per garantire continuità eal progetto, attivando buone pratiche di. Ha introdotto il dibattito l’avv. Gabriele ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PROGETTO - Marine litter-Miglio d'oro, Webinar sui risultati e aspettative per il futuro nel solco di autosostenibil… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PROGETTO - Marine litter-Miglio d'oro, Webinar sui risultati e aspettative per il futuro nel solco di autosostenibil… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PROGETTO - Marine litter-Miglio d'oro, Webinar sui risultati e aspettative per il futuro nel solco di autosostenibil… - napolimagazine : IL PROGETTO - Marine litter-Miglio d'oro, Webinar sui risultati e aspettative per il futuro nel solco di autososten… - apetrazzuolo : IL PROGETTO - Marine litter-Miglio d'oro, Webinar sui risultati e aspettative per il futuro nel solco di autososten… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati aspettative GHEMON a Sanremo: sarà il mio "Momento Perfetto" Momento Perfetto è il brano con il quale Ghemon parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria CAMPIONI. IL TESTO Avevo aspettative su chissà che risultati ma erano tranelli e mi ritrovo con le mani nei capelli Alle volte vorrei smettere non nego che m'intriga il pensiero di sparire, l'idea di cambiare vita Certe ...

ma c'è una perdita post tasse di oltre 3 mld. $: Farfetch: nel 2020 ricavi in volata e primo adjusted ebitda positivo 'La forte performance di Farfetch nel quarto trimestre - ha aggiunto il cfo, Elliot Jordan - è il completamento di un anno di risultati notevoli. Le aspettative sono state superate dai dati. Non ...

Marine litter- Miglio d’oro, Webinar sui risultati e aspettative per il futuro laProvinciaOnline.info ma c'è una perdita post tasse di oltre 3 mld. Il fatturato annuale si è attestato a 1,67 miliardi di dollari, dai precedenti 1,02 miliardi (+64%), mentre il quarto trimestre, con oltre 540 milioni, è cresciuto del 41%.

Gianlorenzo Blengini è il nuovo allenatore dell’AS Volley Lube Civitanova A.S. Volley Lube comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Gianlorenzo Blengini. Per l’allenatore torinese, che come noto è anche CT della Nazionale Italiana, si tratta di un ri ...

Momento Perfetto è il brano con il quale Ghemon parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria CAMPIONI. IL TESTO Avevosu chissà chema erano tranelli e mi ritrovo con le mani nei capelli Alle volte vorrei smettere non nego che m'intriga il pensiero di sparire, l'idea di cambiare vita Certe ...'La forte performance di Farfetch nel quarto trimestre - ha aggiunto il cfo, Elliot Jordan - è il completamento di un anno dinotevoli. Lesono state superate dai dati. Non ...Il fatturato annuale si è attestato a 1,67 miliardi di dollari, dai precedenti 1,02 miliardi (+64%), mentre il quarto trimestre, con oltre 540 milioni, è cresciuto del 41%.A.S. Volley Lube comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Gianlorenzo Blengini. Per l’allenatore torinese, che come noto è anche CT della Nazionale Italiana, si tratta di un ri ...