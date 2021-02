Protezione Civile, Draghi cambia: via Angelo Borrelli, arriva Fabrizio Curcio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Governo, Draghi nomina Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio è il nuovo capo del Dipartimento della Protezione Civile: la nomina del presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivata nel primo pomeriggio di venerdì 26 febbraio. Curcio, che ha già ricoperto il ruolo di capo della Protezione Civile, sostituisce Angelo Borrelli, al quale vanno i ringraziamenti del governo per “l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni”. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Governo,nominanuovo capo dellaè il nuovo capo del Dipartimento della: la nomina del presidente del Consiglio, Mario, èta nel primo pomeriggio di venerdì 26 febbraio., che ha già ricoperto il ruolo di capo della, sostituisce, al quale vanno i ringraziamenti del governo per “l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni”. Notizia in aggiornamento

Corriere : ?? Draghi vuole sostituire Borrelli - Corriere : Protezione civile, si cambia: Draghi vuole sostituire Borrelli - silvia_sb_ : Sembrava non si potesse fare a meno delle #primule per vaccinare gli italiani (con tanto di gara pubblica lunga 2 m… - cgiulio264 : RT @marcodifonzo: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio capo del Dipartimento della Protezione civile. Ad… - LiberoReporter : Protezione civile: via Borrelli, Draghi nomina Curcio -