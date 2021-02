Pensioni ultime notizie: assegni marzo 2021 a rischio per alcuni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Pensioni ultime notizie: gli assegni previdenziali di marzo potrebbero non essere corrisposti ad alcuni pensionati. Nulla di nuovo sotto il sole, invero, perché come ogni anno l’Inps attua dei controlli che sono ormai consuetudine. Entro il 1° marzo, chi non ha presentato il modello Red, può vedersi sospeso l’accredito della pensione. La sospensione può avvenire nei riguardi dei titolari delle Pensioni di vecchiaia e di invalidità, sempre che non abbiano presentato il modello RED. Pensioni ultime notizie: chi deve presentare il modello RED Segue pertanto una domanda legittima: chi deve presentare il modello RED? E che cos’è esattamente questo modulo? Il modello RED è una dichiarazione dei ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 febbraio 2021): gliprevidenziali dipotrebbero non essere corrisposti adpensionati. Nulla di nuovo sotto il sole, invero, perché come ogni anno l’Inps attua dei controlli che sono ormai consuetudine. Entro il 1°, chi non ha presentato il modello Red, può vedersi sospeso l’accredito della pensione. La sospensione può avvenire nei riguardi dei titolari delledi vecchiaia e di invalidità, sempre che non abbiano presentato il modello RED.: chi deve presentare il modello RED Segue pertanto una domanda legittima: chi deve presentare il modello RED? E che cos’è esattamente questo modulo? Il modello RED è una dichiarazione dei ...

