Ora è ufficiale: Jorge Sampaoli nuovo allenatore del Marsiglia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tanti cambiamenti in casa Olympique Marsiglia. Il proprietario del club biancoceleste Frank McCourt ha appena annunciato, come avevamo preannunciato nelle ultime settimane, che il nuovo allenatore è Jorge Sampaoli. Ma non finisce qua, il finora direttore generale Pablo Longoria, da adesso in poi ricoprirà il ruolo di presidente del club biancoazzurro. Per il tecnico contratto fino al 30 giugno 2023. Ecco il comunicato ufficiale dell’OM: Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM Officiel) February 26, 2021 Foto: Twitter Santos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tanti cambiamenti in casa Olympique. Il proprietario del club biancoceleste Frank McCourt ha appena annunciato, come avevamo preannunciato nelle ultime settimane, che il. Ma non finisce qua, il finora direttore generale Pablo Longoria, da adesso in poi ricoprirà il ruolo di presidente del club biancoazzurro. Per il tecnico contratto fino al 30 giugno 2023. Ecco il comunicatodell’OM: Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM Officiel) February 26, 2021 Foto: Twitter Santos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - team_world : È ufficiale: il vero titolo di #SpiderMan3 è #SpiderManNoWayHome. Il film con Tom Holland e Zendaya è atteso per Na… - LFriz23 : Ora ufficiale che Dayane col cuore a pezzi ci mette una pietra sopra #exrosmello - LorenzoPuliga : RT @Corriere: Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo -