"Non lo invita neanche alle riunioni". Draghi ha deciso: quando ci libera del commissario Arcuri (Di venerdì 26 febbraio 2021) I giorni di Domenico Arcuri da commissario straordinario per l'emergenza sono ormai contati. Ne è sicuro Il Giornale, secondo cui Mario Draghi ha perso fiducia nell'uomo che si è occupato della gestione dell'epidemia di Covid su incarico del governo giallorosso presieduto da Giuseppe Conte. "Non lo invita più neanche alle riunioni ufficiali in materia di Covid e vaccini", è la voce da Palazzo che arriva sul nuovo premier, che avrebbe di fatto già escluso Arcuri. Il quale aveva ricevuto un incarico dietro l'altro dal precedente esecutivo, eppure è stato tutto tranne che "straordinario". Anzi, adesso il commissario ha le sue gatte da pelare a causa della recente inchiesta che vede protagonisti l'ex giornalista Rai Mario Benotti e altri ...

