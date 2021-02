Napoli, incendio in un appartamento a Fuorigrotta: morti due anziani (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una coppia di anziani è morta in seguito a un incendio divampato nel loro appartamento, situato al quinto piano di un edificio a Fuorigrotta. Presente anche il figlio, rimasto gravemente ustionato e trasportato in ospedale. Getty ImagesTragedia a Napoli, nel quartiere periferico Fuorigrotta, dove verso le 5 del mattino, all’interno di un appartamento posto al quinto piano di un palazzo di via Luigi Mercantini, è divampato un incendio. Il bilancio registra la morte di due coniugi anziani, dell’età di 93 e 72 anni, e il ferimento di un’altra persona, il figlio della coppia, in gravissime condizioni a causa delle ustioni sul corpo. Gli inquilini degli appartamenti adiacenti sono stati tutti messi in salvo dai Vigili del ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una coppia diè morta in seguito a undivampato nel loro, situato al quinto piano di un edificio a. Presente anche il figlio, rimasto gravemente ustionato e trasportato in ospedale. Getty ImagesTragedia a, nel quartiere periferico, dove verso le 5 del mattino, all’interno di unposto al quinto piano di un palazzo di via Luigi Mercantini, è divampato un. Il bilancio registra la morte di due coniugi, dell’età di 93 e 72 anni, e il ferimento di un’altra persona, il figlio della coppia, in gravissime condizioni a causa delle ustioni sul corpo. Gli inquilini degli appartamenti adiacenti sono stati tutti messi in salvo dai Vigili del ...

